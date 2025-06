Di Marzio: “Fabregas-Inter resta strada in salita. Non si andrà oltre domani”

"Dopo i contatti di oggi, dipenderà dall'allenatore se riuscirà o meno a liberarsi dal Como che non ha intenzione di lasciare andare l'allenatore. Il club lariano è sicuro che il tecnico rispetterà i patti e rinnoverà il contratto. L'Inter non aspetterà oltre domani per dirottare la sua attenzione sulle alternative individuate in Vieira o Chivu», ha aggiunto il giornalista a proposito delle tempistiche della trattativa. In comune per l'allenatore del Genoa e del Parma un passato in comune all'Inter, sono stati compagni di squadra e hanno anche vinto insieme.