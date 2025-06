"Inzaghi ha salutato ufficialmente l’Inter, come si era già capito almeno 24 ore prima dell’incontro avvenuto ieri con i dirigenti nerazzurri, e ha abbracciato l’Al Hilal: oggi a Parigi la firma su un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione. Fabregas, invece, si è avvicinato al club guidato da Beppe Marotta dopo un contatto - per la verità, non il primo - della giornata di ieri, in cui l’attuale allenatore del Como ha mostrato tutto il gradimento per l’interesse nerazzurro. A breve, tra oggi e domani, andrà in scena un incontro con il Como a cui sarà chiesto di liberare il tecnico catalano, sotto contratto fino al 2028", sottolinea La Gazzetta dello Sport.