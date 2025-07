Nelle ultime ore sono arrivate voci anche su altri giocatori cardine della formazione. Uno su tutti Dumfries. Assalto a Leoni

Andrea Della Sala Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 10:01)

L'Inter deve guardarsi dall'addio di Calhanoglu, ma nelle ultime ore sono arrivate voci anche su altri giocatori cardine della formazione. Uno su tutti Dumfries, intanto il club nerazzurro continua il pressing sul Parma per il giovane difensore Leoni.

"Il mercato è in evoluzione, non tutto è preventivabile. Attenzione, dunque, anche gli scenari meno attesi. Dumfries, ad esempio: nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, attivabile entro la metà di luglio. È una cifra relativamente bassa, che può stuzzicare diversi club in giro per l’Europa. E un addio dell’olandese non sarebbe semplice da gestire, anche se - va detto – per ora non si registrano segnali in tal senso", spiega La Gazzetta dello Sport.

Segnali che invece l’Inter ha mandato al Parma per Giovanni Leoni. È l’obiettivo numero uno per la difesa nerazzurra, oltre che un rimpianto grande così per non aver chiuso l’operazione un anno fa con la Sampdoria. Il presidente Beppe Marotta ne ha parlato pubblicamente prima della gara con il Fluminense, l’interesse è dichiarato. Il Parma ha sparato alto: 40 milioni, segnale di una scarsissima volontà di privarsi del talento. Ma l’Inter ha fissato comunque un budget alto per rinforzare il pacchetto difensivo: 30 milioni. C’è margine per trattare, in fondo c’è tanto tempo davanti".

"Però il direttore sportivo Ausilio si guarda intorno e valuta anche alternative. Da almeno un anno i nerazzurri seguono con interesse le prestazioni di De Winter, difensore del Genoa, valutato 30 milioni. E il Genoa, proprio nelle ultime ore, si è informato con l’Inter per il prestito di Valentin Carboni. Canale aperto, insomma, anche se è evidente come un giocatore debba uscire prima di procedere ad un investimento. Da adesso in poi, ovvero dopo gli arrivi già completati di Sucic, Luis Henrique, Bonny e l’inserimento in rosa di Pio Esposito, è un discorso che vale in tutti i reparti per l’Inter", aggiunge Gazzetta.