Joao Cancelo rimane al centro del mercato internazionale: l'esterno portoghese non ha fatto mistero di voler lasciare quanto prima l'Al-Hilal e l'Arabia Saudita, e l'Inter non ha perso tempo per provare a riportarlo a Milano dopo la precedente esperienza della stagione 2017/18.

I nerazzurri, tuttavia, devono fare i conti con il Barcellona, prima scelta del laterale lusitano: secondo quanto ricostruito da Fcinter1908, il giocatore avrebbe detto ai vertici interisti che il club catalano gli avrebbe promesso di riprenderlo e, che se non ci fosse stata questa possibilità, avrebbe già accettato l'ipotesi di trasferirsi a Milano.