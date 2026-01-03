Ancora aggiornamenti da Fabrizio Romano sul futuro di Joao Cancelo, sicuramente il nome più caldo di questi primi giorni di mercato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Cancelo, tutto in mano al Barcellona. Se rifiuta, Inter chiude così”
calciomercato
Romano: “Cancelo, tutto in mano al Barcellona. Se rifiuta, Inter chiude così”
ncora aggiornamenti da Fabrizio Romano sul futuro di Joao Cancelo, sicuramente il nome più caldo di questi primi giorni di mercato
Queste le ultime dal suo canale YouTube:
“Cancelo sta aspettando e spera ancora di tornare al Barcellona. Ci sono stati contatti tra Mendes e il presidente del Barcellona Laporta, i rapporti sono ottimi. Cancelo aspetta, il Barcellona però deve decidere in tutte le sue componenti da un punto di vista tecnico sul giocatore. E poi c’è l’aspetto economico, per lo stipendio di Cancelo.
Se non si farà col Barcellona, l’Inter è pronta e può includere nell’operazione con l’Al Hilal anche Acerbi o De Vrij. L’Inter è già pronta e aspetta di chiudere l’accordo con l’Al Hilal ma dipende tutto da Cancelo e da cosa deciderà di fare il Barcellona”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA