GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Continua la ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter. Il club nerazzurro è ancora a caccia dell'erede di Denzel Dumfries e la shortlist è ristretta a un numero esiguo di candidati, tra questi figura Moussa Diaby. Nonostante il forte interesse del Bayer Leverkusen, l'Inter rimane in corsa per il francese.

Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, da Viale della Liberazione continuano a lavorare per portare a Milano l'esterno. La prima proposta inviata all’Al-Ittihad era di 20 milioni più Asllani, ma è stata rifiutata. I nerazzurri si stanno riorganizzando per presentare una nuova proposta al calciatore, che non ha ancora accettato il Leverkusen.