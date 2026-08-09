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È finita la tournée estiva dell'Inter, tra Hong Kong e Perth, e ora i nerazzurri torneranno ad Appiano Gentile per continuare la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Monza.

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Tra i giocatori più chiacchierati del momento c'è anche Benjamin Pavard, che sembra intenzionato a voler rimanere all'Inter, nonostante ad inizio mercato sembrava quasi impossibile rivederlo in maglia nerazzurra.

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Pavard ha disputato buone prove con Milan e Juventus, trovando anche il gol nel primo match contro il Manchester City. Prove di carattere, applicazione e determinazione per il francese ex Marsiglia che sta facendo di tutto per convincere l'Inter a non venderlo.

E intanto da Instagram arriva un altro segnale: Pavard ha pubblicato una carrellata di foto delle partite disputate, con tanto di commento emblematico: "Bello essere tornato in campo", con due cuori, uno nero e l'altro azzurro. E ci sono tanti commenti da parte dei tifosi che spingono per la sua permanenza. E c'è anche il commento di Thuram: "L'interista"...