GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Come raccontato da FCINTER1908.IT, Moussa Diaby resta un profilo cerchiato dall'Inter per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries. Ci sono novità perché Diaby non ha ancora accettato la proposta del Leverkusen, che vorrebbe riportarlo in Bundesliga.

Valentina Mariani, intervenuta a Sky Sport, ha raccontato tutti i dettagli: "La priorità dell'Inter continua ad essere l'esterno e nelle idee dell'Inter continua ad esserci Diaby, non è una pista da abbandonare. Anzi, l'Inter potrebbe rilanciare nelle prossime ore. La prima offerta all'Al-Ittihad era di 20 mln più Asllani, il rilancio è pronto.

C'era stato un inserimento del Leverkusen ma il giocatore non ha dato apertura totale al club tedesco, l'Inter vuole provarci con un rilancio che arriverà nelle prossime ore. Non è un problema l'ingaggio, è un ingaggio importante visto che arriva dalla Saudi League ma Diaby è disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di tornare in Europa"