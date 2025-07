Uno degli obiettivi dell'Inter per l'attacco della formazione U23 è David Stuckler : danese, classe 2004, nella scorsa stagione ha fatto benissimo con la maglia della Giana Erminio, ed è ora tornato alla Cremonese per fine prestito. La trattativa, tuttavia, non è affatto vicina alla conclusione: secondo quanto appurato da Fcinter1908, al momento il problema principale è rappresentato dalla formula dell'eventuale trasferimento.

I grigiorossi, infatti, al momento irremovibili: o arriva un'offerta importante per cedere il giocatore a titolo definitivo, o si valutano soluzioni in prestito secco, così da permettere al giovane bomber di avere continuità di impiego e crescere ulteriormente. Un'ipotesi che in viale della Liberazione non vogliono prendere in considerazione, dal momento che non c'è la volontà di valorizzare un ragazzo per conto di altri club.