Proseguono i lavori in casa Inter per costruire una formazione U23 competitiva e in grado di dire la sua nel prossimo campionato di Serie C. Oltre ai ragazzi del settore giovanile e a qualche over come Prestia e Melgrati, i nerazzurri stanno monitorando diversi giovani che hanno già fatto bene in categoria: uno di questi è davi Stuckler, attaccante danese classe 2004 della Cremonese, reduce da una stagione da 16 gol con la maglia della Giana Erminio.

La concorrenza non manca di certo. Come scrive Il Giornale di Vicenza, è forte l'interesse proprio del Vicenza: "La priorità sul mercato ora è prendere un'altra punta e David Stuckler è un nome bene in vista nell'agenda del diesse Zamuner, il cui compito diventa più difficile perché è spuntata la concorrenza dell'Inter. Al club milanese il ventenne danese, che ha segnato 16 gol in prestito nella Giana Erminio, interessa per rinforzare la neonata Under 23 che giocherà nello stesso girone del Vicenza, guidata dall'ex biancorosso Stefano Vecchi. Zamuner è determinato a non mollare la presa per un giocatore che la Cremonese vuol cedere solo in prestito per mantenerne il controllo, ma l'inserimento dell'Inter cambia la situazione".