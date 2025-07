Giacomo De Pieri rappresenta uno dei profili sui quali bisognerà prendere una decisione a stretto giro. Per lui, più che per altri, la possibilità di finire in Under 23 sembra piuttosto remota. Molto più probabile, secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, che ci sia da subito spazio in Serie B, saltando uno step al termine di una stagione in cui ha già esordito in prima squadra ed è rimasto in orbita fino alla fine.