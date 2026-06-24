Sono ricominciati in mattinata i lavori in casa Inter sul mercato, sia in entrata che in uscita. Tra gli appuntamenti in programma, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, anche quello con Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro.

Il pensiero potrebbe andare subito al nome di Liberali, ma non è stato questo il tema dell’incontro. Sul piatto ci sarebbe stato il nome di Luka Topalovic, tra i profili maggiormente apprezzati nell’Under 23 nerazzurra.

Il centrocampista sloveno ha già diverse pretendenti in Serie A e in Serie B: a queste si aggiunge quindi anche il Catanzaro, che ha chiesto informazioni e riscontrato una forte concorrenza.