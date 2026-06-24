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Corsera – Inter, che fine farà il tesoretto da 50 milioni? Mai come ora occhi su…

Inter Marotta Ausilio
I nerazzurri lavorano per voltare subito pagina dopo lo spiacevole epilogo dell'affare Palestra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Inter ora vuole reagire. Di certo non hanno preso bene in viale della Liberazione l'epilogo della vicenda Palestra, ma sono già pronti a ripartire. Si volta pagina, con l'intenzione di allestire una squadra più che competitiva. A tal proposito, sottolinea il Corriere della Sera:

Inter

"Chissà se il tesoretto di 50 milioni verrà ora dirottato su Nico Paz: mai come ora gli occhi sono puntati sull’esito dell’incontro in programma domani a Madrid fra Carlalberto Ludi del Como, intenzionato a trattenere un altro in anno in riva al lago la stellina argentina e la dirigenza delle merengues, determinata invece a riscattare per dieci milioni il giocatore".

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