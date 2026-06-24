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fcinter1908 calciomercato mercato inter Corsera – Inter, che fine farà il tesoretto da 50 milioni? Mai come ora occhi su…
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Corsera – Inter, che fine farà il tesoretto da 50 milioni? Mai come ora occhi su…
I nerazzurri lavorano per voltare subito pagina dopo lo spiacevole epilogo dell'affare Palestra
L'Inter ora vuole reagire. Di certo non hanno preso bene in viale della Liberazione l'epilogo della vicenda Palestra, ma sono già pronti a ripartire. Si volta pagina, con l'intenzione di allestire una squadra più che competitiva. A tal proposito, sottolinea il Corriere della Sera:
"Chissà se il tesoretto di 50 milioni verrà ora dirottato su Nico Paz: mai come ora gli occhi sono puntati sull’esito dell’incontro in programma domani a Madrid fra Carlalberto Ludi del Como, intenzionato a trattenere un altro in anno in riva al lago la stellina argentina e la dirigenza delle merengues, determinata invece a riscattare per dieci milioni il giocatore".
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