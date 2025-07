L'edizione di Bergamo del giornale parla della trattativa tra i due club nerazzurri per il nigeriano e non si esclude un terzo rilancio se il secondo non bastasse

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 11:02)

"L’Inter è vicina a formalizzare l’offerta da 45 milioni per avvicinarsi a quota 50, la richiesta dell’Atalanta per il nigeriano. Il fondo Oaktree ha dato il benestare per aggiungere 3 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus, per un gap che quindi si dimezzerebbe". Il Corriere della Sera, edizione Bergamo parla così di quella che viene chiamata 'la settimana di Lookman' e dell'Inter che sarebbe pronta ad alzare la prima offerta di 40 mln fatta al club bergamasco per l'attaccante che ha un accordo con la squadra milanese.

Fiducia e rilanci — "A Milano però c’è fiducia. La prossima è chiamata «la settimana di Lookman», in viale della Liberazione e non è escluso un terzo rilancio in tempi stretti. Anche perché il club di Marotta ha deciso di mettere da parte la pista Leoni per puntare tutto sul nigeriano e chiudere l’affare", si legge ancora sulle pagine locali del quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera, Bergamo)