"Le manovre a centrocampo non sono finite con il tormentone Calhanoglu. Il regista resta, con tanto di pace con Lautaro a favore di social. Ma resta pure l’esigenza di regalare a Chivu un centrocampista centrale diverso, un recuperatore di palloni, un incontrista più che un costruttore di gioco. Uno che nell’ideale linea a quattro del 3-4-2-1 faccia coppia con Barella. Coppia di corsa e di muscoli, oltre che di geometrie. Ed ecco allora riaccendersi i fari su Frendrup del Genoa e con lui pure su Keita del Parma", commenta la Rosea che sottolinea come anche solo la probabile uscita di Asllani non basterebbe a liberare spazio. Per questo occhio in uscita anche a Zielinski, "considerato più in bilico degli altri".

Non sarà facile perché Zielinski ha un ingaggio importante - 4.5 mln netti a stagione - ma già in passato è stato tentato dall'Arabia Saudita e l'opzione araba potrebbe ripresentarsi. L'Inter, in ogni caso, si cautela e pensa a Frendrup. "Se decollassero, l’Inter non si farebbe trovare impreparata. L’idea è appunto quella di mettere muscoli veri in mezzo al campo. Di fatto, regalare a Chivu un recuperatore di palloni, un profilo simile all’atalantino De Roon per intendersi. Il preferito dell’Inter è Morten Frendrup, danese del Genoa. E mica è un caso: è suo il primato di palle recuperate della scorsa Serie A, nessuno ha fatto come lui. È sul taccuino del d.s. Ausilio da almeno un anno, è stato seguito a lungo e sempre con ottime referenze. L’Inter si è già informata su di lui, il canale con il Genoa è apertissimo, si è dialogato per Valentin Carboni, per il difensore De Winter e in quelle occasioni è ovviamente venuto fuori anche il nome del centrocampista danese. Non è un’operazione a basso costo: servono 20 milioni per strapparlo al Genoa, che non vorrebbe privarsi del suo riferimento in mezzo al campo", spiega La Gazzetta che poi lancia anche Mandela Keita, del Parma, come alternativa.