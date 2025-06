La Fiorentina ha individuato in Sebastiano Esposito l'alternativa ad Albert Gudmundsson: ecco la richiesta dell'Inter per Sky

La Fiorentina ha chiesto uno sconto per il riscatto di Albert Gudmundsson, ma per il momento il Genoa non apre. Dialoghi in corso tra le parti, ma intanto i viola hanno individuato in Sebastiano Esposito l'alternativa all'islandese secondo Sky Sport.