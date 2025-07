Tra i giocatori seguiti con maggior interesse nella rosa dell'Inter c'è anche Sebastiano Esposito . L'attaccante ha disputato un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli e ora vuole rimanere in Serie A per dimostrare le sue qualità.

"In questo momento l'uomo più vicino alla Fiorentina è proprio Sebastiano Esposito, attaccante ex Empoli in uscita dall'Inter.

I dirigenti viola spingono per chiudere in fretta ma bisognerà comunque attendere la fine del Mondiale per Club della squadra di Chivu. Operazione da 6-7 milioni di euro più bonus. Per la Fiorentina Esposito può fare la seconda punta e all'occorrenza anche la prima. E' molto più di un'idea in questo momento", scrive La Nazione.