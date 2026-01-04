"Se temo che De Vrij e Frattesi possano fare scelte diverse a gennaio? Non temo niente. Mi fido della loro professionalità. Sono due giocatori importanti, sta a loro, così come sta anche a me, scegliere. Sono i primi responsabili per quel che riguarda la loro presenza in campo".
Frattesi, ecco le cifre dell’offerta del Galatasaray: Inter vuole riscatto legato a…
L'addio di Frattesi all'Inter è sempre più vicino. L'assalto del Galatasaray è forte e si registra la prima apertura dello stesso Frattesi
Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna.
In realtà, però, l'addio di Frattesi all'Inter è sempre più vicino. L'assalto del Galatasaray è forte e si registra la prima apertura dello stesso Frattesi.
L'offerta presentata all'Inter
"Il club turco ha proposto un prestito da 5 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, fissato a 30 milioni. L’operazione è però ferma sulle condizioni per l’obbligo di riscatto: l’Inter vuole clausole semplici, legate a un numero ridotto di presenze per farlo scattare. A Frattesi è stato offerto uno stipendio elevato". Così Fabrizio Romano sulla proposta turca
