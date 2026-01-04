FC Inter 1908
L'addio di Frattesi all'Inter è sempre più vicino. L'assalto del Galatasaray è forte e si registra la prima apertura dello stesso Frattesi
"Se temo che De Vrij e Frattesi possano fare scelte diverse a gennaio? Non temo niente. Mi fido della loro professionalità. Sono due giocatori importanti, sta a loro, così come sta anche a me, scegliere. Sono i primi responsabili per quel che riguarda la loro presenza in campo".

Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna.

In realtà, però, l'addio di Frattesi all'Inter è sempre più vicino. L'assalto del Galatasaray è forte e si registra la prima apertura dello stesso Frattesi.

L'offerta presentata all'Inter

"Il club turco ha proposto un prestito da 5 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, fissato a 30 milioni. L’operazione è però ferma sulle condizioni per l’obbligo di riscatto: l’Inter vuole clausole semplici, legate a un numero ridotto di presenze per farlo scattare. A Frattesi è stato offerto uno stipendio elevato". Così Fabrizio Romano sulla proposta turca

