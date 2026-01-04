FC Inter 1908
L'esterno portoghese continua a spingere per il ritorno in Spagna, ma al momento la trattativa non pare decollare
Fase di stallo nella vicenda Cancelo. La situazione è nota: il portoghese vuole lasciare l'Al-Hilal e sogna di tornare al Barcellona, ma il club catalano al momento sembra avere altre priorità, lasciando così spazio ai sogni dell'Inter. La Gazzetta dello Sport racconta il punto di vista blaugrana: "Il tecnico dei blaugrana Hansi Flick, al momento, continua a chiudergli la porta per ragioni tecniche, visto che vorrebbe solo un centrale puro, preferibilmente mancino, e non crede molto all'accentramento di Koundé in mezzo, eppure, come spesso capita in questi casi, la situazione è in evoluzione imprevedibile".

"Mendes gestisce quella pepita d'oro di Lamine Yamal, i suoi buoni uffici con il Barcellona sono conosciuti. Ieri, oltre a parlare di nuovo con i dirigenti interisti, che aveva tranquillizzato già nei giorni scorsi, il procuratore portoghese ha incalzato parecchio il presidente Laporta. Lo ha perfino messo in comunicazione con lo stesso Cancelo e la voglia di Joao sta facendo riflettere la dirigenza catalana.

Lo stesso Laporta è tornato in città per parlarne con il ds Deco e lo stesso Flick, ma al momento la posizione generale non sarebbe cambiata, anche perché c'è più o meno solo una cartuccia da sparare sul mercato tra le strettoie del FFP: verrà messo fuori lista l'infortunato Christensen e l'80% del salario potrà essere poi speso per l'eventuale nuovo innesto. Il Barça, però, dovrà dare una sentenza definitiva, da cui dipenderà poi quella di Cancelo".

