Gianluca Di Marzio, a Skysport, durante la prima puntata di Calciomercato l'Originale ha parlato dell'interesse della Roma per Davide Frattesi . Il calciatore nerazzurro nella gara di Supercoppa è entrato dalla panchina per sostituire Barella .

Di lui il giornalista esperto di mercato del canale satellitare ha detto: «Pellegrini potrebbe restare e sfumerebbe la possibilità del trasferimento a Napoli. La Roma vorrebbe aggiungere romanità al gruppo dopo l'arrivo di Ranieri. Ma l'Inter per il momento non apre a cessione del centrocampista, vuole rimandare a giugno ogni discorso. Lui è il grande obiettivo perché non è soddisfatto del minutaggio in nerazzurro».