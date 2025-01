"Bisseck, Sommer e Bastoni sono protagonisti in negativo della serata. Il centrocampo non è mai salito di livello ma possiamo a tutti dare delle sufficiente. Non è arrivato l'appoggio che di solito dà il centrocampo e anche dalle corsie laterali non è arrivata la differenza come al solito. Taremi e Lautaro hanno fatto il massimo: hanno dialogato e gli attaccanti il loro l'hanno fatto. Nella gestione della partita non è mai riuscita a raffreddare la partita l'Inter, si sono allargate le maglie, gli spazi e Leao è stata una spina nel fianco", ha aggiunto sul rendimento della squadra di Inzaghi in una serata stortissima.

Frattesi

"Si è visto anche da come è entrato in Supercoppa. Ha la faccia, la fisiognomica di un giocatore che ha voglia di essere protagonista, di giocare. Non è mai uscito dai binari e si è sempre comportato bene. Ha fatto anche bene in certe partite ed è stato decisivo in altre ma è in una fase in cui vuole giocare di più. Sa che in un'altra squadra potrebbe farlo. Sa di essere all'Inter dove ci sono delle gerarchie e magari pensava di giocare di più. A gennaio non credo possa succedere nulla, questa è la sensazione. Anche perché l'Inter dovrebbe sostituirlo, cambiare un giocatore così comunque bisogna farlo in un certo modo. Bisognerà parlarci e capire se finire la stagione in un certo modo e fare delle valutazioni in questo senso", ha spiegato sul centrocampista il gioornalista.