Alessandro Cosattini Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 19:30)

Si sono rincorsi per tutta la finestra invernale i rumors su Davide Frattesi e il suo futuro. Il centrocampista dell’Inter alla fine è rimasto, dopo essere stato accostato a Galatasaray, Juventus, Atletico Madrid, Lazio e Nottingham Forest su tutte. E un retroscena sull’ex Sassuolo riguarda proprio una di queste squadre.

Durante la finestra invernale, infatti, il Corriere della Sera ha svelato che “tra i pensieri di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è già l’estate: con l’Atletico Madrid è nata l’idea di uno scambio tra Davide Frattesi e Nico Gonzalez, l’ex Juventus, ma nel caso se ne parla per giugno”.