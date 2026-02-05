L'Inter alla fine ha chiuso due operazioni nel mercato invernale. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha svelato i progetti del club per i due nuovi arrivati.
L'Inter alla fine ha chiuso due operazioni nel mercato invernale: ecco le parole di Fabrizio Romano su Jakirovic, Massolin e anche Mlacic
"Mlacic è andato all’Udinese alla fine, è stato molto turbolento il rapporto col padre soprattutto. E questo ha impattato anche sull’operazione Jakirovic: posso garantirvi che lui era la prima scelta di Ausilio. Mlacic era più visto come un’opportunità, sono questi i discorsi.
Jakirovic è un pallino di Ausilio, l’Inter ci punta tanto per il futuro. E poi il club nerazzurro prende Massolin, arriverà in estate. L’Inter fa un investimento per lui, dalla Serie B: credono che questo ragazzo preso a 4 milioni possa valere molto di più in futuro. Sia che possa proseguire all’Inter che altrove, il club è convinta di poter rientrare e non solo dai costi di questa operazione”.
