C'era e c'è ancora adesso tra le idee del Napoli per il futuro Davide Frattesi . Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha raccontato quali sono i progetti della società azzurra rispetto alla prossima stagione e ha citato tra gli obiettivi anche il centrocampista dell'Inter , avvistato già a gennaio, quando sembrava dovesse lasciare il club nerazzurro per cercare un'avventura che gli desse più minuti in campo.

«Il Napoli - ha spiegato il giornalista esperto di mercato - pensa a due difensori in più. Uno più giovane, come Marianucci, che ha già bloccato dall'Empoli e poi c'è Gatti che è un altro obiettivo, più pronto. E ancora un giovane da mettere alle spalle di Di Lorenzo. Un erede di Kvara che è andato via a gennaio e su cui il Napoli lavorerà. Uno o due centrocampisti perché nonostante ci sia un rinnovo automatico con Anguissa (che vuole qualcosa in più da un punto di vista economico e a livello familiare potrebbe decidere di cambiare) e la società potrebbe andare su Frattesi che aveva già cercato di prendere a gennaio. Davanti si cercherà un vice Lukaku, un centravanti di forza fisica e talento come potrebbe essere Lucca. Ai dettagli il rinnovo di Meret. Sicuramente quello del Napoli sarà un mercato importante».