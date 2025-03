Il pareggio della Germania arriva a inizio secondo tempo. Gol di testa del neo entrato Kleindiens che sfrutta un cross dalla destra di Kimmich. Al 66esimo Kean sfiora la traversa e tira di controbalzo dopo aver raccolto l'assist di Tonali. C'era Barella solo in area ma l'attaccante va d'istinto e sbaglia di poco. Poco dopo per poco non segna Raspadori, ma Baumann lo ferma.

Al 75esimo il raddoppio dei tedeschi da calcio d'angolo con Goretska che infila Donnarumma di testa. La reazione dell'Italia arriva. Bastoni prova con un colpo di testa che per poco la Germania non devia in porta. Poco dopo Barella prova la volée dalla distanza: palla fuori. All'83esimo Nicolò ha lasciato il posto al suo compagno nell'Inter, Davide Frattesi. Bauman risponde ancora ad un tiro dalla distanza di Maldini un minuto dopo. Nonostante un forcing finale dell'Italia non arriva il pareggio. Gli Azzurri dovranno provare a ribaltare la situazione domenica sera in Germania. Si gioca a Dortmund.