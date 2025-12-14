Il centrocampista classe '99 non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto in nerazzurro

La storia tra Davide Frattesi e l'Inter, iniziata nell'estate del 2023, sembra essere davvero arrivata al capolinea. Il centrocampista classe '99 non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto, e nel frattempo sembra essersi perso anche l'entusiasmo iniziale. Un finale già scritto, secondo La Gazzetta dello Sport: "Il 26enne Davide potrebbe immalinconirsi seriamente, a furia di panchine in serie e manciate di minuti concessi qua e là, il caso potrebbe esplodere davvero molto presto con esiti imprevedibili".

Storia al capolinea — "Che sia cessione già a gennaio o, cosa assai più probabile, addio definitivo a giugno, Davide sembra alla fine del viaggio all'Inter, club nel quale pare ormai un corpo estraneo allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Al contrario, alla Juve ha tantissimi estimatori, a partire dal tecnico Luciano Spalletti che per lui stravede per davvero, come ampiamente mostrato nella parentesi poco felice in Nazionale: quella tipologia di centrocampista elettrico e generoso ben si concilia con il calcio di Luciano, mentre nella batteria nerazzurra di centrocampisti dai piedi buoni Frattesi non è mai riuscito a recitare una parte credibile in commedia.

Ha segnato gol che resteranno nella memoria di un popolo, come quello in casa del Bayern o l'urlo ai supplementari col Barça, ma la continuità non è stata mai di casa. Ora è venuto meno anche l'entusiasmo che aveva reso possibili gli eroici exploit a gara in corso".

La Juventus ci riprova — "Mentre Davide spara gli ultimi fuochi nerazzurri e valuta soltanto quale sia il momento migliore per salutare la compagnia, i bianconeri sono seriamente intenzionati a fare un tentativo per lui. [...] Quando la Juve tornerà a chiedere Frattesi all'Inter – è già successo in passato e a quel tempo il no era stato sdegnato –, i nerazzurri stavolta aprirebbero senza problemi alla cessione definitiva, ma a patto di poter avere una via per riunire i figli di Lilian".