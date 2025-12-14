I bianconeri torneranno a chiedere il centrocampista nerazzurro: nasce l'ipotesi di uno scambio con il francese

Fabio Alampi Redattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 08:02)

Dopo essersi affrontati da avversari, Marcus Thuram e suo fratello Khephren potrebbero ritrovarsi a giocare insieme, nella stessa squadra. Per la gioia di papà Lilian. Non alla Juventus, bensì all'Inter. Uno scenario inimmaginabile al momento, ma che con il passare dei giorni sta diventando qualcosa di più di una semplice idea. Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dalle necessità tecniche delle due squadre e dalla posizione di Davide Frattesi, sempre più ai margini del progetto nerazzurro ma corteggiatissimo dai bianconeri.

Frattesi ago della bilancia — Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Mentre Davide spara gli ultimi fuochi nerazzurri e valuta soltanto quale sia il momento migliore per salutare la compagnia, i bianconeri sono seriamente intenzionati a fare un tentativo per lui: esattamente in questo intreccio, si inserisce il più giovane dei Thuram perché sarebbe proprio lui, il 23enne Khephren, l'uomo scelto per colmare il vuoto, più numerico che tecnico, eventualmente lasciato da Frattesi".

Esigenze diverse — "Per adesso, nonostante un certo sbracciarsi dietro le quinte, il primo passo non è stato ancora compiuto, ma sembra soltanto questione di tempo: i pianeti potrebbero allinearsi in una delle prossime due sessioni di mercato. Quando la Juve tornerà a chiedere Frattesi all'Inter – è già successo in passato e a quel tempo il no era stato sdegnato –, i nerazzurri stavolta aprirebbero senza problemi alla cessione definitiva, ma a patto di poter avere una via per riunire i figli di Lilian.

[...] Più che un affare di tipo contabile, sarebbe il perfetto incastro di diverse e legittime esigenze dettate dal campo: da un lato, la Juve spallettiana, non entusiasta dei ritmi di Locatelli e neanche rapita dallo stesso Khephren, vuole aggiungere dinamismo e sangue fresco in mezzo; dall'altro, l'Inter di Chivu necessita di un mediano con caratteristiche diverse, uno fisicato, capace di strappi e cambi di passo, proprio come Thuram junior".