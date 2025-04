Pochi mesi fa sembrava molto vicino a vestire la maglia della Roma, in estate dovrà decidere cosa fare. Sulle sue tracce non solo Roma e Napoli

Dopo le sirene durante il mercato invernale, Davide Frattesi sta cercando di dare il suo contributo alla causa interista. Titolare nel derby di mercoledì contro il Milan, molto probabilmente il centrocampista partirà dal 1' anche domani con il Parma. Pochi mesi fa sembrava molto vicino a vestire la maglia della Roma, in estate dovrà decidere cosa fare. Sulle sue tracce non ci sono solo Roma e Napoli in Serie A.