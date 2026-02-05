"Nonostante voci, rumors, trattative e decine di squadre diverse dall'Inter accostate a lui, all'Inter resta sempre. Avrebbe salutato già l'estate scorsa, Frattesi, se solo Simone Inzaghi fosse rimasto sulla panchina interista. Aveva l'obiettivo di giocare di più. Comprensibile, considerando il minutaggio più o meno scarso ma soprattutto l'abilità che Davide ha (o aveva) di incidere subentrando. Invece Chivu se lo è coccolato durante tutta la sua prima estate da allenatore nerazzurro, gli ha spiegato il piano tattico che aveva in mente per lui. Tutto bello, verrebbe da pensare. Ma poi?".

"La storia è andata diversamente (...). Principalmente, le ragioni per cui Frattesi è rimasto a Milano sono 4: due economiche, una geografica, l'ultima tecnica. Numero 1: l'Inter mai ha pensato di cederlo per offerte inferiori ad almeno una trentina di milioni. Il secondo problema si lega con un doppio nodo al precedente: la dirigenza nerazzurra, per Frattesi, ha ricevuto offerte inadeguate sia come valutazione sia soprattutto sul piano della formula. L'Inter vuole vendere Frattesi solo a titolo definitivo. Nessun prestito, nessun prestito con diritto, nemmeno prestito con obbligo condizionato. Questione numero 3, quella geografica: la squadra che nelle ultime settimane più si è avvicinata all'acquisto di Frattesi è stata il Nottingham Forest, 17° in Premier League. Un fattore, anzi due, nel Frattesi-pensiero, che preferirebbe continuare a vivere scenari più prestigiosi. L'ultimo "paletto" l'ha invece alzato l'Inter. Perché senza un sostituto adeguato e pronto, l'organico avrebbe dovuto rimanere lo stesso. E così è stato".