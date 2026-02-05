"L’Inter con il Liverpool aveva il discorso Jones. Qual è stato il problema? Il contratto del giocatore, c’era l’accordo su salario e progetto, al Liverpool era stato proposto un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, stesse cifre dell’operazione Frattesi-Nottingham Forest, anche quella già impostata. Il Liverpool sceglie però di non dare il via libera perché Jones non aveva l’accordo con il Liverpool per rinnovare il suo contratto. L’Inter perde Jones e decide di tenere Frattesi, fa saltare l’operazione con il Nottingham in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni.