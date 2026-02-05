FC Inter 1908
Romano: “Frattesi, solo il Galatasaray offriva l’obbligo. Tutto saltato per… 6 presenze!”

Interessante retroscena di mercato svelato da Fabrizio Romano su Davide Frattesi: con il Galatasaray è saltata per un soffio
Inter
Interessante retroscena di mercato svelato da Fabrizio Romano su Davide Frattesi, in particolare sul suo mancato addio all'Inter nel mercato invernale. Queste le parole del giornalista, dal suo canale YouTube in italiano:

"L’Inter con il Liverpool aveva il discorso Jones. Qual è stato il problema? Il contratto del giocatore, c’era l’accordo su salario e progetto, al Liverpool era stato proposto un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, stesse cifre dell’operazione Frattesi-Nottingham Forest, anche quella già impostata. Il Liverpool sceglie però di non dare il via libera perché Jones non aveva l’accordo con il Liverpool per rinnovare il suo contratto. L’Inter perde Jones e decide di tenere Frattesi, fa saltare l’operazione con il Nottingham in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni.

Inter Marotta

Prima lo voleva il Galatasaray ma con obbligo di riscatto legato alle presenze: il Gala ne voleva 10, l’Inter 4. Salta l’operazione così. E poi salta anche col Nottingham per il discorso Jones. Tornerà l’Inter su Jones in estate? Vedremo, ci saranno anche altri club inglesi interessati", ha svelato Romano.

