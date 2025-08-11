"Non è stata un fallimento l’avventura di Frattesi all’Inter, ma le aspettative erano altre. Arrivato dopo una grande stagione da incursore-goleador con De Zerbi, sembrava destinato alla titolarità anche in Nazionale: dal doppio play (Jorginho-Verratti) al doppio incursore (Barella-Frattesi), formula da trasporre in nerazzurro. Non è andata così: Inzaghi s’è inventato la mediana rotante con Mkhitaryan, Mancini se n’è andato, Spalletti lo vedeva trequartista. Frattesi preferiva l’Inter perché giocava con la mediana a tre «e io sono una mezzala». L’Inter di Chivu s’indirizza verso un 3-4-2-1 nel quale Frattesi — Lookman permettendo — non sarebbe mediano, ma trequartista: l’equilibratore che in non possesso rientra in mediana, lasciando Thuram vicino a Lautaro. Tante potenzialità inespresse: al netto dell’infortunio, ad agosto Frattesi non è mai stato titolare. Può ribaltare le gerarchie", scrive La Gazzetta dello Sport.