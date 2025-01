Una settimana circa alla fine del mercato, con la Roma che cerca di chiudere le ultime operazioni di mercato. Con Davide Frattesi che resta un obiettivo ma di difficile realizzazione, come spiega Il Messaggero: "Due cessioni (Le Fée in prestito condizionato e Ryan) e due arrivi in venticinque giorni, senza minimamente rivoluzionare l’organico. Ci sono ancora nove giorni e la partenza di Shomurodov (sempre più vicino al Venezia) può sbloccare l’arrivo di un nuovo attaccante.