Il Galatasaray non molla la presa anche se, come riporta Sky Sport, al momento all'Inter non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale: "Ci dobbiamo aspettare di capire se, come immaginiamo tutti, questo strappo porterà alla cessione di Calhanoglu. Finora ci sono stati interessamenti del Galatasaray, mai offerte ufficiali, mi sembra evidente che il clima, anche nelle ultime 48 ore, non è quello di una distensione e di riappacificazione visto che non è solo un tema dello spogliatoio o Lautaro ma c'è anche stato l'intervento della società. Il mercato può aiutare a risolvere questa situazione, ora è il caso che il Galatasaray muova passi ufficiali", commenta Luca Marchetti a Sky Sport.