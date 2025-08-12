FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Futuro Donnarumma, ecco l’unica possibile pista oggi! PSG chiede 50 milioni

calciomercato

Sky – Futuro Donnarumma, ecco l’unica possibile pista oggi! PSG chiede 50 milioni

Sky – Futuro Donnarumma, ecco l’unica possibile pista oggi! PSG chiede 50 milioni - immagine 1
Gigio Donnarumma è stato accostato anche all'Inter nelle ultime ore: ecco dove può andare secondo Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Futuro Donnarumma, ecco l’unica possibile pista oggi! PSG chiede 50 milioni- immagine 2
Getty Images

Gigio Donnarumma è stato accostato anche all'Inter nelle ultime ore. Al momento però l'unica pista percorribile secondo Sky Sport è quella che porta al Manchester City secondo Sky Sport.

Donnarumma
Getty Images

Il club inglese pensa a Donnarumma per la porta, ma prima deve partire Ederson. Intanto, il PSG ha fissato il prezzo per Gigio a meno di un anno dalla scadenza del contratto: 50 milioni di euro per cedere subito Donnarumma. Per Sky, il portiere può andare solo in Premier League attualmente per le richieste contrattuali.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA