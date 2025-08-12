Gigio Donnarumma è stato accostato anche all'Inter nelle ultime ore. Al momento però l'unica pista percorribile secondo Sky Sport è quella che porta al Manchester City secondo Sky Sport.
Sky – Futuro Donnarumma, ecco l’unica possibile pista oggi! PSG chiede 50 milioni
Gigio Donnarumma è stato accostato anche all'Inter nelle ultime ore: ecco dove può andare secondo Sky Sport
Il club inglese pensa a Donnarumma per la porta, ma prima deve partire Ederson. Intanto, il PSG ha fissato il prezzo per Gigio a meno di un anno dalla scadenza del contratto: 50 milioni di euro per cedere subito Donnarumma. Per Sky, il portiere può andare solo in Premier League attualmente per le richieste contrattuali.
