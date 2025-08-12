Attenzione al futuro di Gigio Donnarumma e al possibile ritorno in Italia del portierone della Nazionale, in rottura con il PSG. L’edizione online della Gazzetta dello Sport ricostruisce quanto accaduto nelle ultime settimane attorno all’ex numero uno del Milan e parla di tutti gli scenari per quest’estate e il futuro.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta – Donnarumma torna in Italia? Anche l’Inter ci ha pensato, lo scenario più logico è…
calciomercato
Gazzetta – Donnarumma torna in Italia? Anche l’Inter ci ha pensato, lo scenario più logico è…
Attenzione al futuro di Gigio Donnarumma e al possibile ritorno in Italia del portierone della Nazionale: le ultime per Gazzetta