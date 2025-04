La stagione di Mehdi Taremi è stata disastrosa. L'ex attaccante del Porto non è riuscito minimamente ad imporsi all'Inter, complice un problema di pubalgia che lo sta tormentando da mesi. Dopo l'ultima tornata di partite con le Nazionali, Taremi si è dovuto fermare nuovamente e stavolta sarà fermo per 20 giorni.

"Mehdi Taremi vuole restare all'Inter e la sua priorità è giocare sotto la guida di Simone Inzaghi, che ha fiducia in lui. Tuttavia, se l'attaccante iraniano dovesse essere costretto a lasciare la squadra in estate, in prestito o in via definitiva, cercherà di unirsi a un altro club in Serie A", scrive oggi il giornalista iraniano, che ben conosce Taremi, Hatam Shiralizadeh di Tasnimnews.