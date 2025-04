La notizia più positiva di giornata è il recupero di Lautaro Martinez, rientrato oggi in gruppo e a disposizione per Parma. Più probabile che giochi a partita in corso ma in ogni caso ci sarà. Chi invece salterà Parma e le due sfide col Bayern è Dumfries perché i tempi di recupero si sono allungati. Tempi lunghi anche per Zielinski, che è in dubbio anche per il ritorno di Coppa Italia contro il Milan. "Infine c'è Taremi, il vero oggetto misterioso della stagione nerazzurra. L'ex Porto, sempre decisivo con l'Iran e mai con l'Inter, oggi è fermo per un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Tradotto: torna intorno a Pasqua. Quel che è certo, però, è che nel momento decisivo della stagione a Inzaghi toccheranno scelte di formazione complesse, tra l'obiettivo di restare in corsa in tutte le competizioni e la necessità di gestire una rosa spremuta", chiosa la Rosea.