"Il Galatasaray è un club ambizioso sul mercato e non lascia nulla di intentato. Dopo aver raggiunto un accordo contrattuale con Ilkay Gündogan (34 anni, sotto contratto fino al 2026), ma non con il Manchester City , il club di Istanbul vuole provare a prendere Hakan Calhanoglu (31 anni, sotto contratto all'Inter fino al 2027)". L'Equipe, sul suo sito ufficiale, parla del centrocampista turco e dell'intenzione della società di Istanbul di farlo giocare nella sua Nazione.

"Il giocatore - si legge nell'articolo del noto quotidiano francese - è stato criticato dal capitano dell'Inter, Lautaro Martinez e dalla sua dirigenza, dopo l'eliminazione al Mondiale per Club e non è certo di tornare a Milano per una quinta stagione con la maglia nerazzurra. Il Galatasaray ha ufficialmente avviato le trattative con il club italiano per raggiungere un accordo per l'ingaggio del nazionale turco. Çalhanoglu, che la scorsa estate era vicino a passare al Bayern Monaco, ha appoggiato la decisione della dirigenza di trattenerlo. Quest'estate, le cose sembrano diverse e la porta è aperta a una partenza".