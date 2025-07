Il club nerazzurro dovrà cedere sul mercato per rinforzare ancora la rosa interista e si pensa alla cessione del turco ma anche a quella di Bisseck per esempio

Cedere per rinforzare l'Inter con due-tre acquisti. Questo è il piano di mercato del club nerazzurro dopo i primi acquisti arrivati già prima e dopo il Mondiale per Club. Sul tavolo dei dirigenti interisti, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo TuttoSport, ci sono ancora da acquistare un difensore centrale giovane che prenda nel tempo il posto di Acerbi e de Vrij, una quinta punta (una seconda punta che faccia anche da trequartista) alla Carboni, se si deciderà di mandarlo in prestito, e un centrocampista centrale che vada a sostituire Calhanoglu che sembra ormai destinato alla partenza.

Eventuali sostituti

E qualora partisse davvero Calhanoglu, il primo nome sulla lista interista è quello di Ederson."L'Atalanta per il brasiliano chiede 60 milioni, forse trattabili, ma comunque tantissimi (come i 50 per Stiller dello Stoccarda). Serve dunque incassare tanto, altrimenti si andrà su Rios del Palmeiras o Frendrup del Genoa, il cui costo comunque si aggira sui 30 milioni", scrive il giornale a proposito di chi potrebbe sostituire il turco. Se dovesse partire Bisseck in difesa invece i primi obiettivi sarebbero quello di Leoni del Parma (che piace anche a Milan e Juve) e De Winter del Genoa.