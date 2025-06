Continuano le voci su un possibile ritorno in Turchia per Hakan Calhanoglu . Sulle tracce del regista dell'Inter ci sarebbe, infatti, il Galatasaray.

Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, "Sospinto da un forte slancio sul mercato, il Galatasaray ha deciso di fare un grande sforzo per portare Hakan Çalhanoğlu a Istanbul. Per quello che è destinato a diventare il nuovo leader della squadra, il club giallorosso ha messo sul piatto una cifra davvero importante. Il Galatasaray ha inviato una delegazione in Italia per trattare con l’Inter il trasferimento del centrocampista della Nazionale. Il club turco sarebbe disposto a sborsare ben 30 milioni di euro, da pagare in tre rate annuali uguali".