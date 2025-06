Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Galatasaray per Hakan Calhanoglu , reduce da una stagione di alti e bassi con l'Inter. Dalla Turchia raccontavano anche di un'offerta molto importante lato ingaggio ma, al momento, la situazione è tranquilla perché l'Inter non ha ricevuto nessuna proposta dal Galatasaray. A confermarlo è anche Fabrizio Romano che, sul suo canale Youtube, ha parlato così:

"Si è parlato molto di un'offerta del Galatasaray per Calhanoglu, di una possibilità di uscita quest'estate ma quello che posso dirvi, ad oggi, è che l'Inter non ha ricevuto nessun approccio da parte del Galatasaray, in questo momento l'Inter non è in trattativa con nessuna squadra per Calhanoglu, anzi è una situazione sotto controllo"