FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto – Il Galatasaray si muove per Pavard: contatti in corso. La posizione Inter su lui e Bisseck

calciomercato

Moretto – Il Galatasaray si muove per Pavard: contatti in corso. La posizione Inter su lui e Bisseck

Moretto – Il Galatasaray si muove per Pavard: contatti in corso. La posizione Inter su lui e Bisseck - immagine 1
Il Galatasaray torna a chiedere informazioni per un giocatore dell'Inter: nel mirino c'è Pavard. La posizione del club su lui e Bisseck
Alessandro Cosattini Redattore 

Moretto – Il Galatasaray si muove per Pavard: contatti in corso. La posizione Inter su lui e Bisseck- immagine 2
GettyImage

Il Galatasaray torna a chiedere informazioni per un giocatore dell'Inter. Questa volta nel mirino dei turchi è finito Benjamin Pavard: ecco la posizione del club nerazzurro sul difensore francese e anche su Yann Bisseck.

Moretto – Il Galatasaray si muove per Pavard: contatti in corso. La posizione Inter su lui e Bisseck- immagine 3
Getty Images

A parlarne è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Mi parlano di un interessamento del Galatasaray per Benjamin Pavard. Ve la spiego meglio: in realtà ci sono stati dei contatti indiretti, attraverso alcuni intermediari, riguardo la possibilità che Pavard possa andare a giocare al Galatasaray. A oggi non esiste una trattativa, non esistono dialoghi diretti tra le parti, ma ci sono stati dei contatti indiretti, delle prime richieste di informazioni per capire se l’operazione può svilupparsi.

Moretto – Il Galatasaray si muove per Pavard: contatti in corso. La posizione Inter su lui e Bisseck- immagine 4
Getty Images

Vi ribadisco un concetto: per l’Inter e Chivu, Bisseck è un giocatore importante e il club non vorrebbe privarsi di lui. Diversa la situazione di Pavard e le possibili opportunità di mercato: qualora arrivasse l’offerta giusta per lui, il club potrebbe considerarla”.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA