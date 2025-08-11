Il Galatasaray torna a chiedere informazioni per un giocatore dell'Inter. Questa volta nel mirino dei turchi è finito Benjamin Pavard : ecco la posizione del club nerazzurro sul difensore francese e anche su Yann Bisseck .

A parlarne è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Mi parlano di un interessamento del Galatasaray per Benjamin Pavard. Ve la spiego meglio: in realtà ci sono stati dei contatti indiretti, attraverso alcuni intermediari, riguardo la possibilità che Pavard possa andare a giocare al Galatasaray. A oggi non esiste una trattativa, non esistono dialoghi diretti tra le parti, ma ci sono stati dei contatti indiretti, delle prime richieste di informazioni per capire se l’operazione può svilupparsi.

Vi ribadisco un concetto: per l’Inter e Chivu, Bisseck è un giocatore importante e il club non vorrebbe privarsi di lui. Diversa la situazione di Pavard e le possibili opportunità di mercato: qualora arrivasse l’offerta giusta per lui, il club potrebbe considerarla”.