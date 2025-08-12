Il Galatasaray, proseguendo la sua campagna trasferimenti, ha rivolto la sua attenzione all'Italia. I Canarini Gialli hanno messo nel mirino due stelle milanesi, Yann Sommer e Benjamin Pavard.
Galatasaray senza pudore: “Assalto a Sommer e Pavard. Ma li vuole…gratis”
Il club turco, dopo aver tentato di riportare in patria Calhanoglu, avrebbe messo nel mirino altri due giocatori dell'Inter
Secondo quanto riportato da Fotomac, "il Galatasaray avrebbe contattato prima gli agenti dei due giocatori e, in seguito a questi colloqui, avrebbe fatto un'offerta all'Inter. Il club turco avrebbe informato il club italiano della loro volontà di ingaggiare il portiere svizzero Sommer a parametro zero e il difensore francese Pavard in prestito, e sono in attesa di una risposta".
