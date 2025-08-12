Il Galatasaray, proseguendo la sua campagna trasferimenti, ha rivolto la sua attenzione all'Italia. I Canarini Gialli hanno messo nel mirino due stelle milanesi, Yann Sommer e Benjamin Pavard .

Secondo quanto riportato da Fotomac, "il Galatasaray avrebbe contattato prima gli agenti dei due giocatori e, in seguito a questi colloqui, avrebbe fatto un'offerta all'Inter. Il club turco avrebbe informato il club italiano della loro volontà di ingaggiare il portiere svizzero Sommer a parametro zero e il difensore francese Pavard in prestito, e sono in attesa di una risposta".