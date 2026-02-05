fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta – Chivu e “il mercato bastardo”: cosa c’è dietro, ecco i colpi che voleva a gennaio

calciomercato

Gazzetta – Chivu e “il mercato bastardo”: cosa c’è dietro, ecco i colpi che voleva a gennaio

Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia ha parlato di "mercato bastardo": cosa c'è dietro
Alessandro Cosattini Redattore 

Gazzetta – Chivu e “il mercato bastardo”: cosa c’è dietro, ecco i colpi che voleva a gennaio- immagine 2

Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia ha parlato di "mercato bastardo", riferendosi a quello appena terminato a gennaio. Ma a cosa si riferiva esattamente l'allenatore dell'Inter? Lo ha svelato oggi La Gazzetta dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA