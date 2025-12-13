"Il futuro di Davide Frattesi non è ancora stato deciso". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sull'ex Sassuolo

Matteo Pifferi Redattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 08:33)

"Il futuro di Davide Frattesi non è ancora stato deciso". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul centrocampista ex Sassuolo e Monza che finora ha trovato pochissimo spazio con Chivu.

"Esattamente come nello scorso mercato invernale, il centrocampista romano dell’Inter e della Nazionale può essere ceduto davanti a un’offerta considerata congrua dalla coppia Marotta-Ausilio. Chivu recentemente ha parlato molto bene di Frattesi, spiegando di averlo utilizzato poco a causa dei problemi fisici del ragazzo. Ma non farebbe drammi di fronte alla sua volontà di cambiare aria a due mesi dal playoff mondiale", si legge sulla Rosea.

La notizia importante che riporta La Gazzetta dello Sport è che in caso di addio, che per ora non è prevista in casa Inter, ci sarebbe sicuramente un colpo in entrata, non necessariamente a centrocampo.