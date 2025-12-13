Arrivano ulteriori conferme: l'Inter è sulle tracce di Marco Palestra, talentuoso esterno destro classe 2005 dell'Atalanta oggi in prestito al Cagliari

Marco Astori Redattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 08:16)

Arrivano ulteriori conferme: l'Inter è sulle tracce di Marco Palestra, talentuoso esterno destro classe 2005 dell'Atalanta oggi in prestito al Cagliari. Ecco cosa risulta in merito a Fabrizio Romano: "Sicuramente l'Inter e la Juve hanno già fatto delle chiamate per essere informate, hanno preso informazioni e lo stanno seguendo: è un giocatore sulla lista.

Ma prenderlo oggi non significa chiudere un'operazione rapida e facile: si fanno tante cifre, ma l'Atalanta non ha particolare voglia di fissare un prezzo. Crede di avere tra le mani un assoluto diamante e non vuole fare sconti: quando sentite 35 milioni forse siamo più vicini ai 40, ma non c'è un prezzo scritto su un foglio per il quale si può andare a trattare.

L'Atalanta alzerà un muro importante e chi lo vorrà dovrà fare un investimento importante. Posso confermare l'interesse dell'Inter, che sta seguendo esterni destri per il 2026: il club ha in mente di investire per quel ruolo, che sia a gennaio o a giugno".