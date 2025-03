I segreti — I motivi si spiegano facilmente: Inzaghi ha fatto centro con i giocatori, che gestisce in maniera democratica e stimola di partita in partita; Simone ha conquistato Oaktree, la nuova proprietà, grazie allo stile in campo e fuori; non è mai stato in sintonia con la dirigenza come in questo momento della sua avventura all’Inter: lui, il presidente Marotta e il ds Ausilio sono un tutt’uno che rema compatto nella stessa direzione. Inzaghi, soprattutto, incarna sempre più i tratti dell’uomo dei sogni: con lui al timone l’Inter è tornata a pensare in grande, dal bis scudetto che manca dai tempi di Mourinho al... Triplete che dello Special One porta la sola e unica firma nella storia del calcio italiano.

Meglio del 2010 — Ecco, Inzaghi non teme confronti con nessuno, nemmeno con quell’Inter. Anche perché il rendimento dei suoi tiene il passo dello squadrone del Triplete. Anzi, fa persino meglio. Nel 2009-10, dopo le prime 29 giornate di campionato, Mou comandava con 60 punti, 4 in meno di quelli conquistati fin qui da Inzaghi. Il vantaggio sulla seconda, il Milan, era di un punto, contro i tre di oggi sul Napoli. Se le reti subite viaggiano in linea — 26 allora, 27 oggi — la forbice si dilata alla voce “gol segnati”: le reti fatte dalla ThuLa e compagnia sono 65, ovvero 11 in più di quelle realizzate dalla squadra che avrebbe vinto tutto, dove a segnare era gente come Eto’o, Sneijder e Milito. Proprio il Principe, nella Champions che avrebbe marchiato con l’indimenticabile doppietta al Bayern in finale, dopo le prime 10 partite era il miglior marcatore interista con 3 reti, oggi Lautaro ne ha già segnate 6. Sempre in Europa, l’Inter del Triplete aveva fatto 12 gol incassandone 7 nelle prime 10 gare, i colleghi di oggi sono a 15 gol segnati e appena 2 subiti, miglior difesa del continente.

Rinnovo pronto, nonostante gli estimatori — Alla fine di quella stagione straordinaria, Mourinho decise di salutare traslocando a Madrid. Per Inzaghi no, le cose non andranno così: gli estimatori in giro per l’Europa non mancano, come pure i sondaggi, ma Simone non si vede altrove. C’è solo l’Inter, come canta l’inno ufficiale del club, come sanno Simone e la società, che per fine stagione prepara il rinnovo di contratto: altri due anni insieme, fino al 2028. Il matrimonio è destinato a durare e non potrebbe essere che così: non è ancora finita la luna di miele...", si legge.