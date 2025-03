Lele Adani, nel corso dell'ultimo appuntamento con Viva El Futbol, ha commentato la vittoria dell' Inter in casa dell'Atalanta in un match con una posta in palio molto elevata. Qui le sue considerazioni: "L’Atalanta poteva essere prima a nove dalla fine per la prima volta nella sua vita. Se la partita che ha fatto Inzaghi la fanno Klopp, Slot, Luis Enrique e altri noi diciamo che è un capolavoro.

Usiamo termini alti perché vediamo la strategia, la personalità. Devi avere due palle quadrate per fare quella partita in casa dell’Atalanta. Inzaghi è da accostare a un visionario per il peso di quella partita e per come l’ha interpretata. La lettura deve essere all’unisono: è stata una partita vinta da una super squadra con un super allenatore. Non può essere nemmeno un centimetro meno, nemmeno un gradino in meno. L’Atalanta così poco pericolosa in nove anni di Gasperini non lo è mai stata".