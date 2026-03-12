Secondo quanto riporta Sport: "Deco ha incontrato l'agente del giocatore all'inizio di quest'anno per comprendere in prima persona le intenzioni del calciatore ed esplorare la possibilità di renderlo disponibile sul mercato a giugno. L'incontro è andato molto bene e Bastoni sarebbe aperto al trasferimento, sebbene le trattative con l'Inter potrebbero essere difficili. Il club italiano chiede più di 70 milioni di euro per il difensore, ma il Barcellona ritiene che ci siano modi per abbassare il prezzo finale. La trattativa finale non è ancora iniziata, ma la questione sarà trattata come prioritaria dopo le elezioni. La trattativa sta procedendo bene, in attesa di un accordo finanziario tra i club".