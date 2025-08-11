Continua lo stallo tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: l'attaccante nigeriano ora si trova a Londra dopo qualche giorno in Portogallo dove si è allenato da solo. Chiaro però che il fatto di non allenarsi col gruppo e il non partecipare alle amichevoli non lo aiuta a trovare la condizione fisica per l'inizio di stagione.
Gazzetta: “Lookman in ritardo di condizione: molto difficile vederlo in forma prima di…”
Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Va ricordato che Lookman si era presentato il 15 luglio al raduno dell'Atalanta con un problema al polpaccio che, sommato ora al muro contro muro, ne sta ritardando l'entrata in condizione. Molto difficile dunque immaginarlo in una forma partita prima di metà settembre, dopo la sosta per le nazionali. Nell'ipotesi più ottimistica".
