Il fatto di non allenarsi col gruppo e il non partecipare alle amichevoli non lo aiuta a trovare la condizione fisica per l'inizio di stagione

Continua lo stallo tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: l'attaccante nigeriano ora si trova a Londra dopo qualche giorno in Portogallo dove si è allenato da solo. Chiaro però che il fatto di non allenarsi col gruppo e il non partecipare alle amichevoli non lo aiuta a trovare la condizione fisica per l'inizio di stagione.